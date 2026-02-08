Image: Trine Lise Sviggum Helgerud / Norwegian Polar Institute 地球温暖化が進む中、ホッキョクグマは「生態系の崩壊を象徴する存在」のように扱われてきました。やせ細り、骨と皮ばかりになったホッキョクグマが、どんどん溶けていく海氷にしがみつき、狩りをしようとしては失敗する…、そんな悲惨な写真や映像を、誰もが一度は目にしたことがあるはずです。ところが、とあるノルウェーの群島では、まったく