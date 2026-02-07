巨人の監督という立場。それは敗戦が許されず、OBやファンの視線も重くのしかかる役割だ。その重圧を前に、なぜ長嶋茂雄は揺らがなかったのか。彼は修羅場を避けるのではなく、あえてその中心に立ち続けた。監督・長嶋の言葉と行動を追っていくと、極限のプレッシャー下でも組織を前に進めるリーダーの在り方が見えてくる。※本稿は、臨床スポーツ心理学者の児玉光雄『長嶋茂雄 永久に心を熱くする言葉「積極果敢」で生きる80のヒ