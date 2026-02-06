#Mooove!の姫野ひなのが2月2日発売の「PARADE」に初登場し、アザーカットが公開された。 #Mooove!・姫野ひなの「PARADE」 #Mooove!・姫野ひなの「PARADE」 姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、TikTokドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演中。さらに、日頃から前向きな姿勢を大切にしており、SNSでは自身が作ったポジティブ変換ワード「#ひな