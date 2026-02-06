#Mooove!の姫野ひなのが2月2日発売の「PARADE」に初登場し、アザーカットが公開された。

#Mooove!・姫野ひなの「PARADE」

姫野ひなのは、アイドルグループ・#Mooove!のリーダーで、担当カラーは青色。SNS総フォロワー数は200万人を超え、TikTokドラマ『ラブピクション』にレギュラー出演中。さらに、日頃から前向きな姿勢を大切にしており、SNSでは自身が作ったポジティブ変換ワード「#ひなポジ」も話題となっている。

グループとしては、2024年に開催された「TOKYO IDOL FESTIVAL 2024」 のメインステージ争奪戦で優勝し、デビュー当初から目標としていたTIFメインステージ出演を果たした。2025年5月に結成2周年を迎え、7月9日には初のCDをリリース。その後、4都市9会場でリリースイベントを開催し、あわせて8都市8公演の全国ツアーを完走した。

さらに、2025年8月には京セラドーム大阪で開催された 「KANSAI COLLECTION 2025 A/W」 に初出演。そして、12月13日には、グループ史上最大キャパシティとなるLINE CUBE SHIBUYAで、新メンバーを迎えてのツアーファイナルを開催した。

姫野ひなの コメント

◆「PARADE」初出演おめでとうございます。

ありがとうございます！

北海道に住んでたころ、14年間クラシックバレエを習ってたのですが、今回はなんとバレエのレオタード姿で撮影ができたり…うれしかったです!

得意の柔軟もたくさん披露しましたっ！

◆「明るくてポジティブな性格は自分の長所」とお話しされていましたが 、その性格がこれまでの活動で支えになったと感じたエピソードはありますか？

これは元々の私の学校の先生が教えてくれた言葉で、“出会いは必然”という言葉をすごく覚えてます。

このお仕事をしていると、たくさんの出会いもあれば、同じくらいお別れを経験することもあります。

でも私は、出会うのは今の自分と相手にお互いが必要だからで、お別れをするのは、お互いが成長して強くなった証なんだって捉えるようにしているんです。

そう考えるようになってからは、どんなお別れも寂しいだけのものではなく、前向きに受け止められるようになりました。

その分、新しく出会えたことにはより感謝できますし、ずっとそばにいて支えてくださる方々への「ありがとう」という気持ちも、今まで以上に強くなっています。

このポジティブな考え方があるからこそ、一つひとつの縁を大事にしながら、今の活動を全力で楽しめているんだと思います！

◆#Mooove!として3年目を迎え、グループのリーダーも務めていますが、デビュー当初と比べて「ここは一番成長したな」と感じる部分、また今あらためて大切にしていることは何ですか？

一番成長したのは、決断も発言もできるようになりました。

もともと人の考えを尊重したり、人の意見に流されるタイプで。

というのも、自分の意見が言えなかったりあとは考えることってとても体力の使うことだから。

それが正しいかもわからないし、みんなに否定されたら、って。

だから考えることをせずに人に合わせることが多かったのですが、リーダーを任せて頂いてから、グループのことをより考えるようになったし、メンバーの個性をより生かすこととか、より良くすることとか、むしろ発言していいんだ！した方がグループのためなんだなって。

正解かはわからなくてもまず発言してみること、挑戦するということができるようになった気がします！

◆「PARADE」を通して初めて姫野さんを知る方、そしていつも応援してくれている方へ148cmのポジティブマスターな姫野さんらしいメッセージをお願いします。

身長が小さかったり、田舎の普通の学生だった私を見つけてくれて出会ってくれてありがとうございます。

私と関わる全てのひとが幸せだったらいいな、私と出会ったことで幸せになったらいいなと常に考えてて。

だから自慢の推しになれるように、特別な出会いであれるように初心を忘れずひたむきに頑張ります！！

少しずつ身長も伸びたらもっと見つけてくれる人ふえるかなって、毎日朝起きてすぐ10回ジャンプしてるので、その成果も出せるように頑張ります！笑

PARADEデジタルフォトブック『姫野ひなの ロマンティックが始まりそう』は2月9日発売

撮影／青山裕企

