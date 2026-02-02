福島県会津若松市教育委員会は２日、市内の中学生が別の中学校の女子生徒に暴行を加える動画がＳＮＳ上で投稿、拡散されていたと発表した。女子生徒は軽傷を負ったといい、被害届を受けた県警が傷害事件として調べている。市教委によると、動画は１月３０日に投稿された。学校敷地内で、女子とみられる生徒が、女子生徒に土下座をさせたり、顔や頭を蹴ったりする様子が映っていた。周囲には複数の人物がいたとみられる。撮影