2月10日、神奈川県警少年育成課の公式Xが異例の釈明コメントを出したことが話題となっている。【写真】批判が集まってしまった神奈川県警のチラシ学校現場にはすでに配布公式Xには、《2月4日に投稿した暴力の様子を映したSNSへの投稿・拡散などに対する注意喚起の内容について、配慮に欠ける表現がありましたので、投稿内容を削除いたします》とつづられている。最近、学校内での暴行動画がネットで次々と拡散されているこ