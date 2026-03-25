夏の甲子園への出場経験がある東京都市大塩尻高校（長野県塩尻市）の硬式野球部で今年２月、上級生が複数の下級生に暴力を振るう事案が発生していたことが、分かった。同校は、読売新聞の取材に事実関係を認めた上で、「生徒のプライバシーに関わる問題であり、詳細はお話しできない」としている。関係者によると、暴行は２月１９日夜、県外出身の野球部員などが生活する市内の学生寮で発生。１年生４人が２年生の部屋に呼び出