ＬＥＳＳＥＲＡＦＩＭのメンバーとしてデビューして間もなく過去の校内暴力疑惑が浮上し、わずか２カ月でグループを脱退したキム・ガラムが１３日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを開設し話題を集めている。ガラムは「ｅｐ．０１」という５分程度のコンテンツを公開。レッスンスタジオに到着すると「動画を始めたのは、演技の稽古をしている様子や、私の日常の姿を一度残してみたかった」と、チャンネル開設の理由を明かした。そ