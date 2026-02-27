稽古を終え、引き揚げる伊勢ケ浜親方（中央）＝27日、大阪市東成区現役時代に番付の最高位に君臨した師匠が、暴力行為の当事者となった事実は重い。伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）は日本相撲協会に自ら報告したと説明するなど火消しに躍起だが、相応の処分は免れないだろう。手を上げた相手が幕内力士というのも異常事態だ。協会は2018年10月に「いかなる暴力も許さない」などの文言からなる暴力決別宣言を発表。きっかけは、