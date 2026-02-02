JR水戸駅前で1月30日、男女4人が殴られるなどした事件で、逃走していた男が逮捕されました。1月30日、JR水戸駅北口のロータリーで男女4人が自転車に乗った男に突然殴られ、骨折などのけがをした事件で、警察は、防犯カメラの映像などから40代の女性に対する傷害の疑いで沼尻吉記容疑者（45）を逮捕しました。沼尻容疑者は「自転車に乗りながら女性の顔を殴ったことに間違いありません」と容疑を認めており、「他の人も殴った」と話