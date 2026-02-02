きょう「ダイハツ」が、新たな軽タイプのEV＝電気自動車を発表しました。このEV、普通の乗用車ではなく、運送などに使われる“業務用の車”。その狙いとは？きょう、ダイハツが発表したのは、会社としては初めてとなる「量産型EV」。ダイハツ工業井上雅宏 社長「ダイハツらしく、軽の商用車で電気自動車を作って出すというところが、これが一番、カーボンニュートラルに貢献できるんじゃないか」初めての量産車にあえて選ん