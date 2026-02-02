2月2日までに、元KAT-TUNの亀梨和也が自身のYouTubeチャンネルを更新。愛犬とのプライベート動画を公開したが、ある場面で亀梨が放った言葉が注目を集めている。亀梨は、「【ほのぼの】愛犬ジェリー＆チビクロとお買い物したりドッグランで遊んだり休日デートで癒されました」と題した動画をアップ。12分ほどの動画で、2匹の愛犬とのまったりとした休日を公開した。「東京・有明にある『HOT DOG TOWN Ariake』という施設を訪問