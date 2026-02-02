巨人・鈴木尚広2軍外野守備走塁コーチが中学硬式チームを指導少年野球や中学野球において、一塁を回って二塁へ向かう走塁は、試合の勝敗を分ける重要な局面となる。多くの選手が「ベースを踏むこと」を目的としてしまうが、本来ベースは加速するための道具として捉えたい。現役時代、走塁のスペシャリストとして活躍した巨人・鈴木尚広2軍外野守備走塁コーチが、1月に行われた中学硬式野球チーム「岡山ポニーリグロス」での野球