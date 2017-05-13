鈴木尚広
1978年4月27日生まれ、福島県相馬市出身の元プロ野球選手。
2026年2月2日
2021年2月18日
2020年12月11日
2020年11月30日
2019年10月29日
2019年10月28日
2019年10月19日
2019年10月17日
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鈴木尚広コーチの異例退団 現状は若手候補主体でOGの復帰を望む声も
ネット上のファンから緒方耕一氏らOBの復帰を望む声があがっているという
J-CASTニュース
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鈴木尚広コーチにW不倫疑惑 退団は巨人にとって「痛い損失」か
頂上決戦を目前に控える中での不可解な退団は、W不倫疑惑が原因とも
日刊ゲンダイDIGITAL
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鈴木尚広コーチの退団で巨人に激震 全体練習で選手らは緊張ムード
同日の全体練習で知らされた選手らは緊張ムードを漂わせながら調整
デイリースポーツ
2019年10月16日
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巨人を退団の鈴木尚広コーチ、離婚訴訟中か 元アナとW不倫も？
元アナウンサーの女性と不倫していて、妻とは離婚訴訟中の身だそう
デイリー新潮
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巨人の鈴木尚広1軍外野守備走塁コーチが退団 理由は「一身上の都合」
球団に対して「一身上の都合」を理由に退団の申し入れがあったという
デイリースポーツ