巨人・鈴木尚広2軍外野守備走塁コーチが中学硬式チームを指導

少年野球や中学野球において、一塁を回って二塁へ向かう走塁は、試合の勝敗を分ける重要な局面となる。多くの選手が「ベースを踏むこと」を目的としてしまうが、本来ベースは加速するための道具として捉えたい。現役時代、走塁のスペシャリストとして活躍した巨人・鈴木尚広2軍外野守備走塁コーチが、1月に行われた中学硬式野球チーム「岡山ポニーリグロス」での野球教室で体の使い方を選手にわかりやすく説明した。

単に最短距離を走ろうとするだけでは、コーナリング時に発生する遠心力に抗えず、結果として外側へ大きく膨らんでしまう。重要なポイントは、ベースに入っていく時の体の進入角度を深く理解することにあった。

「手前で低い姿勢のまま（一塁へ）入れるかを意識してやってみてください。どれだけ低く入っていけるかです。さらに、ベースをうまく使えると、スピードも生かせるようになってくるよね。ベースを蹴ることで加速するようなイメージを持ってほしいです」

急な左カーブを自転車で曲がる場面を想像してほしい。スピードを維持したまま曲がり切るには、体と車体を内側へ傾け、重心を低く保つはずだ。鈴木コーチの考える走塁もこれと同じ原理。ベースに到達する前にあらかじめ右側に膨らみ、進入時には体を左内側へと大きく倒し込む。上体が起きて姿勢が高くなってしまうと、スピードや力が逃げてしまう。

「大事なのは、前傾姿勢をしっかり持つこと。ここをキュッと締めてあげると、すごく行きやすくなる」

二塁を狙う走塁で重要…一塁ベースは踏むのではなく「蹴るイメージ」

鈴木コーチが説いた「キュッと締める」という感覚は、ベースを踏む瞬間に左脇を締め、体幹や脇のラインを意識的に安定させることを指す。地面からの反発力をダイレクトに次の一歩へと繋げられるようになる。

多くの選手は、ベースを踏む際に歩幅が合わなかったり、重心が浮き上がったりしがちだが、低い姿勢のまま体幹を締めることで、二塁への鋭い推進力が生まれる。

また、一塁ベースは本塁側の側面を蹴るイメージで「たたく、蹴るイメージで（側面を）使ってあげて、二塁に行く意識を持ってください」と呼びかけた。実際に子どもたちが一塁を蹴った際にスピードに乗ったか、大きく膨らまずに二塁に向かったかを確認するため、鈴木コーチは一塁後方に立ってチェック。膨らみすぎた場合は鈴木コーチの体に触れてしまうため、子どもたちは正確にできているか確認できた。

子どもたちの走塁技術が一気に上がっていくのが見えた。力だけに頼るのではなく、物理的な遠心力を味方につけ、ベースをいかに効率よく利用するか。意識の変革こそが、次の塁を陥れるスペシャリストへの第一歩となる。（First-Pitch編集部）