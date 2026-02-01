ついに出揃った「クラウン誕生70周年」記念モデルトヨタは、クラウン誕生70周年を記念した特別仕様車「クラウンエステート“THE 70th”」を2025年11月20日に発売しました。クラウンシリーズのなかでも人気を集めるモデルの特別仕様車とは、いったいどのようなクルマなのでしょうか。【画像】超カッコいい！ これがトヨタの新「“5人乗り”ラージクラスワゴン」です！ 画像で見る（30枚以上）16代目クラウンシリーズのなかで