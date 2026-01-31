球団公式サイトで発表来月1日から始まるプロ野球春季キャンプを目前に、阪神タイガーズが実施した対応に喝采が相次いでいる。ネット上のファンからは「よくやった!!」「これは、本当にありがたい！」などの声が広がった。阪神は30日、ホームゲームチケットの不正転売行為を確認したと公式ホームページで発表。転売した者に対して「『試合観戦契約約款』並びに阪神甲子園球場年間予約席利用規約及び阪神タイガース公式ファンク