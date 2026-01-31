球団公式サイトで発表

来月1日から始まるプロ野球春季キャンプを目前に、阪神タイガーズが実施した対応に喝采が相次いでいる。ネット上のファンからは「よくやった!!」「これは、本当にありがたい！」などの声が広がった。

阪神は30日、ホームゲームチケットの不正転売行為を確認したと公式ホームページで発表。転売した者に対して「『試合観戦契約約款』並びに阪神甲子園球場年間予約席利用規約及び阪神タイガース公式ファンクラブ2026年会員規約に則り、阪神甲子園球場年間予約席の契約解除及び阪神タイガース公式ファンクラブ会員資格取消し処分を行いました」としている。

球団側は「不正な転売等を行った場合、刑事罰の対象となる可能性もありますので、そのような行為は厳にお控えください」「当球団は、今後も警察や関係各所と連携の上、不正転売に関する調査を行い、然るべき対応をしてまいりますので、転売サイト、SNS等を通じてチケットを購入しないよう、改めてお願い申し上げます」と呼び掛けている。

阪神は2月1日から、沖縄県宜野座村で1軍がキャンプイン。チーム始動目前に取られた球団の対応に、SNS上では「よくやった!!」「これは、本当にありがたい！」「この対応は素晴らしい」「どんどんやって！」「こういう取り締まりを待っていました！」といった賛辞や「さらなる取り締まりとリセール制度の導入をお願いします」との声も寄せられていた。



（THE ANSWER編集部）