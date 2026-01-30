フジテレビの清水賢治社長は３０日、就任から１年経過したのを受けて記者会見を開き、「ガバナンス（企業統治）やコンプライアンス（法令順守）改革は実感として整ってきた」と同社の現状を分析した。清水氏は、元タレントの中居正広氏を巡る一連の問題で引責辞任した前社長の後任として、昨年１月２８日に就任した。清水氏は、問題発覚後、同社の対応を巡って多くの企業が取りやめたＣＭ出稿に触れ、今年１月のＣＭ取引社数が