3月25日、元タレントの坂口杏里（本名・野沢瑞恵）容疑者が、窃盗容疑で逮捕されたことが報じられた。たびたび、問題行動が取りざたされた坂口容疑者だが、亡くなった母親を想起する人も多いようだ。「報道によれば、坂口さんは東京・八王子のコンビニエンスストアで約300円のサンドイッチ1個を万引きした疑いで現行犯逮捕されたと伝えられました。店員が坂口さんを取り押さえ、駆けつけた署員に引き渡されたといいます。2016