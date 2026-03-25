【モデルプレス＝2026/03/25】フジテレビでは、4月20日より嵐・櫻井翔がMCを務めるゲームバラエティー「真剣遊戯！THEバトルSHOW」（毎週月曜よる8時〜／全国ネット）を放送することがわかった。【写真】嵐、5年ぶり新アーティスト写真◆櫻井翔、単独初フジ系レギュラー番組MC就任本番組は、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる新たなゲームバラエティー。それ