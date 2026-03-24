3月28日、有吉弘行がMCを務めるバラエティ番組『有吉ジャポンIIジロジロ有吉』（TBS系、以下『有吉ジャポン』）が最終回を迎える。多くのレギュラー番組を抱え、テレビで見ない日はない有吉だが、近年は“限界”も感じていたようで──。『有吉ジャポン』は2012年、日曜日の情報番組『サンデージャポン』の兄弟番組としてスタートした。「曜日が変わりながら“深夜ならではのディープで骨太な情報番組”をうたい、芸能界の噂話