タレントのマツコ・デラックス（53）が21日深夜放送のフジテレビ系「久保みねヒャダこじらせナイト」（土曜深夜1・45）にゲスト出演し、SNSのコメントについて自身の考えを語った。初期の「2ちゃんねる」は大好きで「書き込んだりはしなかったけど、凄い面白い表現使うな〜」と感じていたという。「そういう時間を経て今こうなっていて。テレビもオールドメディアと言われてるけど、70年かけて終わりかけって言われていて。