元フジテレビアナウンサーで、現在はフリーで活躍する渡邊渚さん（28）が24日、自身のインスタグラムを投稿。自身の体調について現状を明かした。「最近とっても体調が良い日が続いていて、友達とご飯に行ったり、お出かけしたりするのが楽しい」と告白。「いつまでもずっとそうだったらいいんだけど、なかなかそうはいかないから、初夏あたりに揺り戻しがくるんだろうな〜ってちょっと怖くなりつつ、今を楽しむことにします」