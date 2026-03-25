昨年８月に第５子を出産した元「モーニング娘。」でタレントの辻希美が２５日のフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜・午前１１時５０分）に出演。中学３年の長男・青空（せいあ）くんの高校受験結果を発表した。水曜レギュラーを育休中の辻はこの日、番組にＶＴＲ出演。実に「３０１日ぶり」の登場だった。「牛肉ぴったんこチャレンジ」コーナーで、辻は「今日ね、長男が受験の合格発表だったんです」と収録日が発表だったこ