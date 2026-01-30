センチミリメンタルが、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングに新曲「ハイライト」が起用されることを発表した。「ハイライト」は、J SPORTS STADIUM2026 野球中継テーマソングとして書き下ろされた楽曲で、思うようにいかない現実や迷いを抱えながらも前へ進もうとする想いを、躍動感のあるバンドアンサンブルと真っ直ぐな言葉で描いたロックナンバーに仕上がっているという。本楽曲は、2月1日からJ SPORTSで放送される春季