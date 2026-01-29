ロジクールは1月29日、ゲーミングブランド「ロジクールG」からゲーミングマウスの新製品「PRO X2 SUPERSTRIKE ワイヤレス ゲーミングマウス」を発表。2月19日に発売します。マウスボタンのクリック感と反応速度を設定できる「ハプティック誘導トリガーシステム」を搭載し、ユーザーのプレイスタイルに応じて柔軟にカスタマイズできるのが大きな特徴です。クリック感と反応速度を調整可能ハプティクス（触覚フィードバック）を調整