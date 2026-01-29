ロジクールは1月29日、ゲーミングブランド「ロジクールG」からゲーミングマウスの新製品「PRO X2 SUPERSTRIKE ワイヤレス ゲーミングマウス」を発表。2月19日に発売します。マウスボタンのクリック感と反応速度を設定できる「ハプティック誘導トリガーシステム」を搭載し、ユーザーのプレイスタイルに応じて柔軟にカスタマイズできるのが大きな特徴です。

クリック感と反応速度を調整可能

ハプティクス（触覚フィードバック）を調整することにより、マウスボタンのクリック感と反応速度を変更できるマウストリガー機構を初めて採用。「HITS（Haptic Inductive Trigger System、ハプティック誘導トリガーシステム）」と呼ぶこの機構により、クリックの深さを示す「アクチュエーションポイント」を10段階、ボタンを離した瞬間を認識して入力をOFFにする「ラピッドトリガー」を5段階、指先に感じるクリック感を決定する「ハプティック（振動）強度」を6段階で設定できます。

専用アプリケーション「Logicool G HUB」からHITSの設定が可能。左ボタンと右ボタンをそれぞれカスタマイズできるので、ショット操作で連打する左ボタンはアクチュエーションポイントを浅く、ラピッドトリガーを効かせて設定しておき、右ボタンは誤操作を防ぐためにアクチュエーションポイントを深く、ラピッドトリガーをOFFに設定するなど、ユーザーのプレイスタイルや遊ぶタイトルに合わせたカスタマイズが可能。

カスタマイズ内容はコードとして共有でき、フレンドにおすすめの設定を使ってもらうことができます。

軽量・高精度なゲーミングマウス

本体サイズは125×63.5×40mm、重量は61gと軽量。長時間のプレイでも手首に負担がなく、快適に操作できます。

ポーリングレート8kHzの高精度な「HERO2センサー」、ロジクール独自のワイヤレス技術「LIGHTSPEED」により、正確なエイムと遅延の少ないゲームプレイを実現します。

価格はオープン。ロジクールオンラインストアでの販売価格は2万9150円（税込）です。