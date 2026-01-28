【丸亀製麺】無料でうどん「並」が「大」になる3日間　終日・うどん全商品が対象

讃岐うどん専門店「丸亀製麺」は、2026年1月29日（木）〜31日（土）までの3日間限定で、終日、好きなうどんの「並」サイズを注文すると、無料で「大」サイズに麺を増量できるキャンペーンを実施する。

【写真】人気過ぎて店舗販売では”売切れ”になったことも…丸亀製麺の「調味料五種」

対象はうどん全品。追加料金なしでボリュームアップできる“おトク”な内容となっている。

丸亀製麺は「ここのうどんは、生きている。」をブランドメッセージに掲げ、手づくりにこだわったうどんを提供。現在は、国内800店舗以上を展開し、海外でも人気を集めている。

〈概要〉

●期間

2026年1月29日（木）〜1月31日（土） 終日

●内容

好きなうどんを注文すると、「並」サイズから「大」サイズへ、うどんの麺量を増量する。増量の希望は、スタッフへ。

●対象商品

「うどん」商品

※各種セット商品、各種「丸亀うどん弁当」は対象外

※店舗によって取り扱い商品が異なる

【注意事項】

※「小」から「並」、「大」から「得」への麺増量は対象外となる

※「大」サイズのある商品に限る

●対象店舗

全国の「丸亀製麺」※一部店舗では実施していない

独自のもちもち食感が魅力の丸亀製麺のうどん