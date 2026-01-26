ニューストップ > 国内ニュース > 食べ放題のライスのシェアは「本当にやめて」ラーメン店が悲痛の叫び ラーメン・つけ麺 食べ放題・バイキング 横浜市 神奈川県 時事ニュース FNNプライムオンライン 食べ放題のライスのシェアは「本当にやめて」ラーメン店が悲痛の叫び 2026年1月26日 18時56分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 横浜市にあるラーメン店がSNSでライス食べ放題のシェアをやめるよう訴えた 「いまコメも高いので、それをやられちゃうと厳しいですね」と店主 「シェアは本当にお辞めください」と悲痛の叫びを投稿し、反響を呼んでいる 記事を読む おすすめ記事 ABCテレビ 探偵!ナイトスクープ“ヤングケアラー”炎上回に異例の声明 Tverも配信停止 2026年1月25日 21時26分 【速報】熊本県宇土市の死亡ひき逃げ事件 30代の会社員の男を逮捕 はねられた男性は歩いて帰宅後に死亡 家から国道まで血痕が続く 2026年1月25日 22時52分 「探偵！ナイトスクープ」ヤングケアラー問題、自民党前衆院議員も言及 「行政機関と共有」を報告 2026年1月26日 12時15分 「水曜日のカンパネラ」札幌公演の開演を１時間３０分繰り下げ 開場予定過ぎても詩羽「まだ会場に着いていない」ケンモチ「６時間缶詰め状態」 2026年1月25日 19時33分 《「高市早苗」の名前が32回も…》統一教会“3200ページ極秘文書”の内容にヤフコメ民の怒り爆発「もう無茶苦茶」「テレビが報じないのおかしい」「やっと衆院解散の理由がわかった」 2026年1月25日 18時0分