レッドオーシャン化が進むラーメン市場。個人店の倒産や廃業が増えている一方、急増するインバウンド客にラーメン人気が定着しているなどを背景に、市場規模は堅調に推移している。そういった中、異業態からの新規参入も活発化しているが、既存勢力も負けてはいない。1999年創業と、業界では比較的古参ながら、ここへきて急成長を遂げているラーメンチェーンがある。それが「ラーメン まこと屋」（以下、まこと屋）だ。出店攻勢を