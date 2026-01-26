新型ステップワゴン…じゃない？自動車メーカーが未来像を示すコンセプトカーを披露する場として注目されるモーターショー。そのなかでも、2024年1月9日のCES 2024で世界初公開されたホンダの次世代BEV「ホンダ 0シリーズ」は、新たな方向性を示すモデルとして大きな関心を集めました。【画像】「えっ…！」これがホンダ最新型「ミニバン」です！画像で見る！（54枚）独自のデザインや技術提案が話題となり、ユーザーからも