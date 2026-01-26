新型ステップワゴン…じゃない？

自動車メーカーが未来像を示すコンセプトカーを披露する場として注目されるモーターショー。

そのなかでも、2024年1月9日のCES 2024で世界初公開されたホンダの次世代BEV「ホンダ 0シリーズ」は、新たな方向性を示すモデルとして大きな関心を集めました。

【画像】「えっ…！」これがホンダ最新型「ミニバン」です！画像で見る！（54枚）

独自のデザインや技術提案が話題となり、ユーザーからも多くの反響が寄せられています。

「人々の暮らしの拡張」を開発テーマに掲げ、CES 2024で披露されたのがミニバンタイプのコンセプトカー「スペース・ハブ（SPACE-HUB）」です。

エクステリアはシリーズ共通のデザイン哲学に基づき、従来のミニバンに見られる箱型の印象を抑えた、シンプルで未来的な造形が特徴となっています。

リアまわりはとくに個性的で、サイドウィンドウが垂直に立ち上がる一方、リアウィンドウを廃した構成が目を引きます。

また、灯火類とブラックアウトパネルを組み合わせた処理により、従来のミニバンとは異なる表現を形成。後方視界はカメラで確保する前提の設計で、室内のプライバシー性や没入感を重視した意図もうかがえます。

ボディサイズは非公表ながら、外観からはミドルサイズ以上のミニバンに近い存在感が感じられます。

インテリアはガラスルーフから自然光が入る開放的な空間で、シートは対面レイアウトにも変更可能とされ、家族利用や停車中のワークスペースなど、多様な使い方を想定した構成です。

運転席まわりはシンプルにまとめられ、自動運転技術の進展を見据えた格納式ステアリングホイールなど、将来を意識した要素も盛り込まれています。

技術面では、ホンダ・ゼロ・シリーズの核となる「Thin, Light, and Wise（薄い、軽い、賢い）」というアプローチを採用。専用プラットフォームによる薄型フロアや軽量化技術を組み合わせ、ミニバンでありながら低重心化を図ることで、操縦性と電費性能の両立を目指した設計となっています。

ホンダはその後、2025年1月のCES 2025で「ホンダ・ゼロ・サルーン」と「ホンダ・ゼロ・SUV」を2026年に北米から順次発売すると発表。ゼロ・SUVはスペース・ハブのコンセプトを継承し、広い室内空間と高い自由度を実現したモデルとして位置づけられています。

ゼロ・シリーズ自体が、競争が激化するグローバルEV市場に挑むための世界戦略車であり、スペース・ハブは世界基準で戦う「スペース・ユーティリティ・ビークル」として提案されたコンセプトカーでした。

※ ※ ※

スペース・ハブは発表直後からデザイン面を中心に大きな注目を集め、「斬新でかっこいい」「未来的でミニバンに見えない」といった声がSNSを中心に広がりました。

一方で、「荷室の使い勝手はどうなるのか」といった実用面に関する意見も見られ、さまざまな視点からの意見が寄せられています。

現在も「市販化を期待したい」といった声も見られ、今後の市販モデルにどのように反映されるのか注目が集まっています。