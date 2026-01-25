京都１１Ｒ・プロキオンステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝ジェイパームス根岸ステークスに出走予定も、除外などを考慮し、こちらに参戦してきたジャスタウェイ産駒。初のダート戦だった前走のペルセウスステークスは、８番人気だったが、直線半ばで抜け出し５馬身差の圧勝。コースレコードを０秒６更新し、ダート適性の高さを示した。脚抜きのいい馬場とはいえ、上がり３ハロンはダントツの３４秒８を駆使した。大野拓弥騎手は