大分県警察本部の新しい本部長に愛知県警で警務部長を務めた平松伸二さんが23日付で就任しました。 【写真を見る】大分県警に平松伸二・新本部長が着任「県民のためになっているか」力強い警察実現へ決意 23日新しい県警本部長に着任したのは、愛知県警で警務部長を務めていた平松伸二さん（58）です。 平松本部長は大阪府出身で1991年に警察庁に入庁。交通局調査官や沖縄県警の警務部長などを歴任しました。着任式では幹部職