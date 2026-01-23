農作物を荒らすイノシシやシカの肉を活用しようと、調理師を目指す高校生を対象にジビエ肉の料理教室が大分県日田市の高校で開かれました。 【写真を見る】高校生がジビエ調理に挑戦イノシシのメンチカツなど4品、「脂が甘くて最高！」大分 この取り組みは鳥獣被害の防止対策の一環として、県西部振興局が日田市の昭和学園高校で開催しました。 教室には調理科の3年生21人が参加し、ハーブなどの香草を使うことで肉の