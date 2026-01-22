ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。1月20日（火）の同番組では、ホストクラブ改革2日目で山本裕典の怒りと葛藤が爆発してしまう場面があった。©AbemaTV,Inc.今回は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集