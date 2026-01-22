ニューヨーク＆さらば青春の光がMCを務めるABEMAオリジナル番組『愛のハイエナ season5』。

1月20日（火）の同番組では、ホストクラブ改革2日目で山本裕典の怒りと葛藤が爆発してしまう場面があった。

©AbemaTV,Inc.

今回は、“イケメン芸能人がホストクラブで実際に働いたら稼げるのか？”を検証するため、俳優・山本裕典がホストクラブに体験入店し、その様子に完全密着する看板企画「山本裕典、ホストになる。 最強カリスマ集団衝突編」第2弾が放送された。

今シリーズでは、山本が“ホストの師匠”ともいえる軍神（心湊一希）とともに、エリートホストが在籍するも営業不振が続く歌舞伎町のホストクラブ「Leo」の店舗改革に挑んでいる。

出勤2日目となる今回、山本は“ともに接客するホストたちと絆を深める”ことを目標に、初回接客で順調に指名を獲得していく。

なかには山本に敵意を向ける最強ホスト・平良翔太や、早稲田大学卒のインテリホスト・逆巻アヤトとともに指名された卓も。しかし、山本は敵対するホストがいる卓には足が遠のき、居心地のいい卓を優先する。

そんな山本にアヤトの不満が爆発。シャンパンコールで山本を呼び出したアヤトは、「周りが見えてなさすぎる」「普通に邪魔だから来ないでほしい」と自分の感情を優先する山本に痛烈なダメ出しを浴びせた。

©AbemaTV,Inc.

すると山本は「じゃあ辞めるよ」と吐き捨て、その場を後にする。山本に期待を寄せるホスト・奏斗とSORAの説得で踏みとどまった山本だったが、再びアヤトが「お前変わんねぇな」と山本に噛み付き、山本も「お前触んな！手出るぞ」「ガキが！」と怒りが再燃。

出勤2日目にして我慢の限界を迎えた山本は、「どんなことがあっても逃げちゃダメ」と諭す軍神の言葉を受け、「心が痛ぇんだよな」と苦しい心境を吐露していた。