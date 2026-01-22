お笑いコンビ「ミキ」の昴生（39）が22日、自身のインスタグラムを更新。大先輩芸人とのホテルでの“密会”ショットを公開した。「昨日、きよし師匠とホテルのレストランで二人で密会させていただきました」と大先輩の西川きよしとのホテルでの会食を報告。「東京の夜景が一望」とつづった。「もう抱かれるつもりで腹は括ってた。嫁にも今日は帰られへんかもと伝えてた。辛抱してくれと。家族のためなんやと」と冗談毬時に綴