カロリー・栄養素を自動で計算できる、ダイエットや健康のための食事管理アプリ「あすけん」公式Xが4月19日に投稿した一枚の画像が話題になっています。SNSでは「あすけんの女」として親しまれているあすけんの管理栄養士キャラクター「未来(ミキ)」さん。普段は笑顔で健康にまつわるアドバイスや応援をしてくれますが、冷ややかな目で見降ろすこのポーズはどこかで見たことがあるようで……。健康的な日常を、はじめましょうか。#