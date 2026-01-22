日本経済が活性化すれば日本人は幸福になれるのか。京都大学人と社会の未来研究院教授の内田由紀子さんは「国際比較をする上で、経済的豊かさと人生の満足度には一定の相関がある。だが、ある程度のGDP以上になると、経済が幸福度にもたらす影響は頭打ちになることも示されている」という――。※本稿は、内田由紀子『日本人の幸せウェルビーイングの国際比較』（中公新書）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／Mlenn