NASAが進めている有人月探査計画「Artemis（アルテミス）」の次のミッション「Artemis II」をめぐり、ちょっとワクワクする一般参加型キャンペーンが行われています。内容はシンプルで、「自分の名前を月の周回軌道に打ち上げよう」というものです。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■名前を登録すると“月行き搭乗券”がもらえるNASAの公式サイトから名前を登録すると、Artemis II仕様の「搭乗券（Boardin