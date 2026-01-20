1月18日の討論番組において、自民党・鈴木俊一幹事長が食品の消費税ゼロの姿勢を示した。高市早苗首相が衆議院解散の意向を示す中、その発言が物議を醸している。【写真】「凄まじい画像の圧」高市首相を取り囲む二度見必須のメンバー急に消費税ゼロに前向きな姿勢を示した自民党「立憲民主党と公明党は、高市政権への対立軸として新党“中道改革連合”を結党しました。党の共同代表となるのは立憲民主党の野田佳彦代表。1月18日