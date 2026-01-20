〈「それ、また読売新聞の誤報にならへんの？」電撃解散の意向を首相補佐官も知らなかった…高市首相「衆院解散検討」スクープの舞台裏政権幹部に読売からのショートメール〉から続く1月9日に読売新聞が報じた「高市早苗首相の衆院解散検討」は、まさに国を揺るがすスクープだった。だが、主な自民党幹部は、事前に何も聞かされていなかった。【写真】この記事の写真を見る（2枚）「独り相撲のやりすぎだ」「首相の後ろ盾の麻