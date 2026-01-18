立憲民主党の原口一博衆院議員は18日、立民が公明党と結成した「中道改革連合」に合流せず、次期衆院選に立候補する意向を表明した。オンライン出席した立民佐賀県連会合で、合流に関し「結論を潔しとしない」と述べた。