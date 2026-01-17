外国の運転免許証を日本の免許証に切り替える「外国免許切替（外免切替）」制度の審査が昨年１０月に厳格化されたことで、静岡県内の運転免許センターでの合格率が大幅に低下している。県警によると、学科試験の合格率は約９割から改正後の１か月間で４割以下に落ちていた。県内の自動車学校では、試験対策の講習内容を見直す動きも出ている。（栗山泰輔）外国人が日本で運転する方法は、〈１〉「道路交通に関する条約（ジュネ