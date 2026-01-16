佐賀関大火災で被災した人たちは自らの生活再建だけでなく地域のコミュニティーを守っていくことが願いです。発生から間もなく2か月が経つ中、地元復興への歩みと住民の思いを取材しました。 【写真を見る】佐賀関大火から2か月「今は海より、人とのふれあいを」 区長と住民が紡ぐ復興への絆 「区長として被災者のサポートに徹する」 佐賀関で生まれ育った山田二三夫さん（70）。甚大な被害を受けた田中3区の区長で