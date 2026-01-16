高市総理の解散意向表明で、真冬の総選挙が近づく中、大分県内でも各政党や候補者の動きが加速しています。 【写真を見る】真冬の総選挙へ公明・立憲が新党結成…大分県内での対応は各政党や候補者の動き加速 （公明党・斉藤鉄夫代表）「新党の名前は中道改革連合。略称は中道といたしました」 立憲民主党の野田代表と公明党の斉藤代表は16日午後そろって会見を開き、新党の名称を発表しました。生活者ファーストで消