½÷Í¥¤ÎÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¡Ê68¡Ë¤¬14ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¥é¥¸¥ªÂè1¡ÖÂçÃÝ¤·¤Î¤Ö¤Î¡È¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¥º¥³¡¼¥Ê¡¼¡É¡×¡Ê¿åÍË¸å9¡¦05¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ºòÇ¯¡¢Ä¹ÃË¤ÎÆóÀéæÆ¤µ¤ó¤¬·ëº§¤·¤¿¸å¤Ë»Ï¤á¤¿°Õ³°¤Ê½¬¤¤»ö¤òÌÀ¤«¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Ì¼¤¬30ºÐ¤Ç·ëº§¤·¡¢°ú¤Ã±Û¤·¤¿¤È¤¤¤¦56ºÐ¤Î¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¡Öº£¤Þ¤Ç°é»ù¤·¤«¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¼ñÌ£¤â¤Ê¤¯Í§Ã£¤â¾¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤É¤ó¤Ê¿ÍÀ¸¤òÁ÷¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«Çº¤ó¤Ç¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¡¢ÂçÃÝ¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Á