12月14日放送の『誰も知らない明石家さんま 第11弾』（日本テレビ系）で、明石家さんま（70）と大竹しのぶ（68）の長男・二千翔さんの結婚式を特集。密着取材でさんまが見せた“父親の素顔”が話題を呼んでいる。「二千翔さんは、しのぶさんと’87年に死別した前夫・服部晴治さんとの間に誕生しました。さんまさんとテニス仲間だった服部さんは生前、さんまさんに『しのぶのことをどうぞよろしく』と書いた手紙を渡していたといい